Ende Mai spielt Imagine Dragons zwei Konzerte im Letzigrund in Zürich. Blick verlost für das Open-Air-Spektaktel mit der US-Band 2 x 2 Tickets für die Show am 31. Mai 2025.

Frontman Dan Reynolds kommt mit seiner Band Imagine Dragons nach Zürich. Foto: imago/Fotoarena

Imagine Dragons eröffnet den Schweizer Festivalsommer 2025! Ende Mai kommt die US-Band für zwei Konzerte in die Schweiz. Mit ihrem neusten Studioalbum «Loom» und ihren grössten Hits wie «Thunder», «Radioactive» oder «Demons» wird die Erfolgsband den Fans einheizen. Sieben Jahre nach ihrem letzten Auftritt in Zürich kehrt die Band um Frontmann Dan Reynolds zurück in die Limmatstadt. Zudem ist es für das Quartett die erste Stadiontour in Europa mit Shows in 16 Ländern.

Gewinne zwei Tickets für das Konzert von Imagine Dragons am 31. Mai im Letzigrund in Zürich. Erlebe den energiegeladenen Auftritt hautnah mit und feiere einen unvergesslichen Auftakt in die Festivalsaison.

Teilnahmeschluss ist der 11. Mai 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.