Metallica rockt am 27. Mai das Letzigrund in Zürich! Erlebe die legendäre Band auf einer 360-Grad-Bühne mitten im Stadion. Blick verlost 8 x 2 Tickets für das ausverkaufte Konzert.

Seit 2023 ist Metallica auf ihrer rekordverdächtigen «M72 World Tour» mit über vier Millionen Fans. Dabei kehren sie zum ersten Mal nach 2019 endlich wieder für ein Solokonzert in die Schweiz zurück. Die Fans im ausverkauften Letzigrund dürfen sich auf eine feurige Show inklusive 360-Grad-Bühne mitten im Stadion freuen.

Metallica gehören zu den prägendsten Rock- und Metalbands der Welt. Seit den Anfängen 1981 in Los Angeles hat sich die Band der kleinen Clubs zu einem globalen Act mit über 100 Millionen verkauften Alben und mehreren Grammy Awards entwickelt. Gemeinsam mit Slayer, Megadeth und Anthrax zählen Metallica zu den «Big Four» und prägten den Thrash Metal der 1980er-Jahre entscheidend. Bekannt ist die Band um Leadsänder James Hetfield für «Master of Puppets» und das «Black Album» mit Songs wie «Enter Sandman» und «Nothing Else Matters», welche die Musikgeschichte beeinflussten. Ihr Sound bleibt konsequent auf grosse Bühnen ausgelegt und zieht Metal-Fans aus der ganzen Welt an. Auf der «M72 World Tour» in Zürich stehen Gojira mit präzisem Metal aus Frankreich und Knocked Loose mit harter Hardcore-Energie aus den USA als Special Guests mit auf der Bühne.

Gewinne bei uns zwei Stehplatztickets für das ausverkaufte Stadionkonzert von Metallica am 27. Mai im Letzigrund Zürich. Erlebe mit etwas Glück die Metal-Band live auf ihrer legendären Tour, und feiere gemeinsam mit rund 50'000 Fans einen unvergesslichen Konzertabend.

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Teilnahmeschluss ist der 10. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.