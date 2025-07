Rock The Lakes in Cudrefin VD bietet vom 15. bis 17. August ein explosives Line-up und unvergleichliche Stimmung. Blick verlost 15 x 2 Festivalpässe für alle drei Tage.

Blick verlost Dreitagespässe für Rock The Lakes

Am Ufer des Neuenburgersees

1/4 Das Rock The Lakes ist auch dank der einzigartigen Twin Stage ein Muss für alle Metal-Fans. Foto: Pressebild / Joseph Carlucci

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Vom 15. bis 17. August wird Cudrefin VD direkt am Ufer des Neuenburgersees wieder zum Treffpunkt für Metal-Fans. Auch bei der vierten Ausgabe kommt das Publikum in den Genuss eines erstklassigen Line-ups mit nationalen und internationalen Bands. Auf der riesigen und einzigartigen Twin Stage stehen mehr als 30 Bands, darunter Heilung, Dimmu Borgir, Feuerschwanz, Mastodon, Eluveitie und viele mehr. Die Festivalbesucher erwarten zudem einige Neuerungen, wie ein neues Food Truck Village, ein District für Merchandising und Autogrammstunden sowie eine Wikingerwelt und coole Bars mit Aussicht auf den See und die Bühne.

Gewinne zwei Dreitagespässe für das Rock The Lakes vom 15. bis 17. August in Cudrefin. Erlebe das Rock- und Metal-Festival mit hochkarätigen Bands und einer einmaligen Atmosphäre am Neuenburgersee und mit Blick auf den Jura.

Teilnahmeschluss ist am 3. August 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.