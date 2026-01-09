Gewinne VIP-Tickets für den Super-G am Lauberhorn

Vom 16. bis 18. Januar steigen die legendären Lauberhornrennen in Wengen BE. Blick verlost für den Super-G am Freitag 1 x 5 VIP-Tickets Gold! Sei mit ein bisschen Glück beim Spektakel im Berner Oberland dabei.

Die besten Athleten der Welt messen sich vom 16. bis 18. Januar auf der legendären Lauberhorn-Strecke im Super-G, in der Abfahrt und im Slalom. Die Skirennfahrer liefern sich spektakuläre Duelle um Hundertstelsekunden. Die begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Strecke und im Zielraum sorgen für einzigartige Stimmung. Und das alles vor der malerischen Kulisse in Wengen im Berner Oberland.

Dank Blick kannst du bei den 96. Lauberhornrennen dabei sein. Wir verlosen 1 x 5 VIP-Tickets für den Super-G am 16. Januar. Mit der Gold-Card erhaltet ihr Zugang zum exklusiven Gold-Card-Bereich mit köstlichem Catering und bester Stimmung im Zielraum. Ausserdem sind ein VIP-Parkplatz (Jungfraupark) mit Shuttleservice nach Grindelwald Terminal oder Lauterbrunnen sowie ein bevorzugter Zugang zur Wengernalpbahn für die Anreise inbegriffen.

Teilnahmeschluss ist der 12. Januar 2026 um 9.30 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.