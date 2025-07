Auch in der neuen Saison haben wir wieder Tickets für die Heimspiele von YB. Für das Duell gegen den FC Sion am 10. August verlosen wir 2 x 2 VIP-Tickets sowie 2 x 2 weitere Sitzplatztickets.

Die Berner Young Boys empfangen am 10. August den FC Sion. Foto: imago/RHR-Foto

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

In der neuen Super-League-Saison dürfen wir uns auf spannende Spiele in den Schweizer Stadien freuen. Wer wird Meister? Wer steigt ab? Und startet YB besser als letztes Jahr in die Saison? Um den aktuellen Meister aus Basel herauszufordern, ist Konstanz und Ausdauer gefragt. YB konnte sich mit den Zuzügen von Gregory Wüthrich und Edimilson Fernandes klar verstärken. Nun ist das Team von Giorgio Contini gefordert, den Ansprüchen gerecht zu werden und die ganze Saison über vorne mitzuspielen.

Mit ein bisschen Glück kannst du die Young Boys im Wankdorf unterstützen. Gewinne zwei VIP-Tickets für das Spiel zwischen YB und dem FC Sion am 10. August in Bern. Als VIP geniesst du in der Valiant Lounge kostenlose Verpflegung und siehst das Spiel von den besten Plätzen auf der Haupttribüne aus. Zudem verlost Blick nochmals 2 x 2 Tickets für das Aufeinandertreffen.

Teilnahmeschluss ist am 3. August 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.