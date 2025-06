Riposa ist stolze Kranzpartnerin des ESAF 2025 und lanciert zu diesem Anlass die «Edelweiss Edition». Sag uns, ob dir das exklusive Design gefällt, und gewinne mit etwas Glück zwei VIP-Tickets für den Sonntag am ESAF 2025 im Glarnerland.

Bewerte weiter unten die «Edelweiss Edition» von Riposa und sei mit ein bisschen Glück beim ESAF 2025 dabei. Foto: Pressebild ESAF

Dies ist eine bezahlte Promotion mit Riposa

Vom 29. bis 31. August findet in Mollis GL das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2025 statt. Auf dem Flugplatz inmitten der Bergwelt messen sich die Bösen im Sägemehl, um den neuen Schwingerkönig 2025 zu erküren.

Das Glarner Familienunternehmen Riposa, Kranzpartnerin des ESAF 2025, bringt zu diesem Anlass eine exklusive Spezialedition mit dem ikonischen Design der Edelweiss-Hemden heraus. Die «Edelweiss Edition» verbindet Schweizer Tradition mit höchstem Schlafkomfort – für erholsame und schwungvolle Nächte. Für den Schweizer Schlafsystemhersteller ist das Engagement am Eidgenössischen eine Herzensangelegenheit. Alle Produkte von Riposa entstehen in den drei Ateliers im Kanton Glarus. Seit 25 Jahren arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unermüdlich an einzigartigen Schlaflösungen.

Exklusive «Edelweiss Edition» von Riposa zVG Das Edelweiss-Hemd ist eng verbunden mit dem Schweizer Nationalsport Schwingen. ESAF-Kranzpartnerin Riposa nahm dies als Inspiration und hat daraus ein edles Matratzenkleid geschaffen. Die exklusive «Edelweiss Edition» ist ab sofort im ausgewählten Fachhandel sowie im Riposa Showroom in Bilten GL erhältlich. zVG Das Edelweiss-Hemd ist eng verbunden mit dem Schweizer Nationalsport Schwingen. ESAF-Kranzpartnerin Riposa nahm dies als Inspiration und hat daraus ein edles Matratzenkleid geschaffen. Die exklusive «Edelweiss Edition» ist ab sofort im ausgewählten Fachhandel sowie im Riposa Showroom in Bilten GL erhältlich. Mehr Informationen

Wie gefällt dir das Design mit der Alpenblume? Sag uns deine Meinung, und sichere dir damit die Chance auf VIP-Tickets für das ESAF 2025 im Glarnerland. Gemeinsam mit Riposa verlosen wir ein Package mit zwei VIP-Tickets in der besten Sitzplatzkategorie für den Sonntag, 31. August 2025, inklusive Apéroplättli und Mittagessen im VIP-Zelt, betreuter Garderobe, separater sanitärer Anlagen, persönlicher Ticketübergabe am Riposa-Stand sowie Zutritt in die exklusive Riposa-Skylounge nahe der Arena.

Teilnahmeschluss ist der 6. Juli 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und per Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.