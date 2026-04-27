Nur noch zwei Heimspiele stehen für die Berner Young Boys in dieser Saison an. Am 10. Mai empfangen sie den FC Basel. Gewinne bei uns VIP-Tickets, und erlebe das Duell mit kostenloser Verpflegung und bester Sicht auf das Spielgeschehen.

Nach dem spektakulären 3:3 vor wenigen Wochen kommt es in der Meisterschaftsrunde am 10. Mai zum letzten Aufeinandertreffen zwischen den Young Boys und dem FC Basel in dieser Saison. Nur das erste von drei Direktduellen fand mit dem FCB einen Sieger. Fun Fact: Seit 2020 konnte der FC Basel nur 4 der 24 Spiele in der Super League gegen YB gewinnen, und es gab doppelt so viele (8) Unentschieden und dreimal so viele (12) Siege für YB.

Dank Blick kannst du beim Klassiker zwischen den Young Boys und dem FC Basel im Wankdorf dabei sein. Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets, die Sitzplätze auf der Haupttribüne und eine kostenlose Verpflegung in der Valiant Lounge einschliessen. Zudem gibt es 2 x 2 Tickets auf der Gegentribüne zu gewinnen.

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Teilnahmeschluss ist am 3. Mai 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.