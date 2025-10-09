Im Rahmen ihrer «40th Anniversary Tour» kommt das britische Musik-Phänomen mit allen Hits der Bandgeschichte am 24. Oktober nach Zürich. Blick verlost 15 x 2 Tickets für das Konzert von Simply Red.

1/2 Simply Red beehrt auf ihrer Tour das Hallenstadion Zürich. Foto: Pressebild

Simply Red hat in vier Jahrzehnten über 60 Millionen Alben weltweit verkauft, rund 1,8 Milliarden Streams generiert und ist bekannt für ihre elegante Fusion aus tiefem Soul und radiotauglichem Pop. Ihre zeitlosen Hymnen haben Generationen von Fans geprägt. Mit den bekanntesten Hits, wie «Holding Back the Years» oder «Stars», lässt die Band unzählige Herzen höher schlagen. Der unverkennbare Kopf der Band ist Frontmann Mick Hucknall. Seine sanfte, gefühlvolle Soul-Stimme machte ihn zur Ikone des «Blue-Eyed Soul».

Nun feiert die Band um den ikonischen Sänger auf ihrer Tour das 40-jährige Bestehen. Auf der Bühne zelebriert Simply Red nicht nur ihre Songs, sondern die gesamte Bandgeschichte, und präsentiert die Hits in brillanten, oft neu arrangierten Versionen. Die Setlist ist ein Feuerwerk, das jeden Simply-Red-Klassiker umfasst – von den tanzbaren, treibenden Rhythmen bis zu den grossen, gefühlvollen Balladen.

Wir verlosen Tickets für das Konzert von Simply Red am 24. Oktober im Hallenstadion Zürich! Sei bei der «40th Anniversary Tour» live dabei und erlebe einen Abend mit allen Lieblingsliedern von 1985 bis heute.

Teilnahmeschluss ist am 15. Oktober 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.