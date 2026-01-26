Herbert Grönemeyer bringt seine Songs dorthin, wo sie am stärksten wirken, mitten ins Publikum. Am 15. Februar 2026 kommt er auf seiner Tour «Mittendrin – akustisch» nach Zürich. Gewinne Tickets für einen Abend voller Nähe, Haltung und grosser Musik.

Herbert Grönemeyer steht seit über vier Jahrzehnten auf der Bühne und erzählt Geschichten aus dem Leben. Seine Songs handeln von Liebe, Zweifeln, gesellschaftlichen Fragen und von menschlichen Schwächen. Oft direkt, manchmal ironisch, immer nah an dem, was viele kennen. Mit seinen Hits wie «Mensch», «Bochum», «Der Weg» oder «Männer» gehört er zu den einflussreichsten Popkünstlern im deutschsprachigen Raum und begeistert Millionen von Fans.

Auf seiner Tour «Mittendrin – akustisch» rückt genau das in den Mittelpunkt – auf der Bühne mitten im Publikum. Grönemeyer wird begleitet von Band, Chor und Orchester. All seine Songs sind neu arrangiert und akustisch gedacht, verlieren aber nichts von ihrer Energie. Leise Passagen wechseln sich mit kraftvollen Momenten ab. Auf dem Programm stehen bekannte Songs aus verschiedenen Phasen seiner Karriere, darunter Rockklassiker wie «Alkohol» oder «Vollmond». Das Konzert lebt von der Nähe zum Publikum und von der besonderen Atmosphäre, die durch das Bühnenkonzept entsteht. Ein Abend, der weniger auf grosse Gesten setzt und dafür umso näher geht.

Wir verlosen für das Konzert von Herbert Grönemeyer am 15. Februar 2026 im Hallenstadion Zürich 15 x 2 Tickets. Nimm an unserem Gewinnspiel teil, und erlebe mit etwas Glück einen Abend voller Nähe, Musik und unvergesslicher Momente.

Teilnahmeschluss ist am 1. Februar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.