Tickets für den Spengler Cup in Davos gewinnen

In der Altjahrswoche findet zum 97. Mal der Spengler Cup statt. Blick verlost Stehplatz-Tickets für diverse Spiele des Traditionsturniers in Davos.

Sechs Teams spielen vom 26. bis 31. Dezember in der Eishalle Davos um den Spengler Cup. In diesem Jahr mit dabei sind neben dem Gastgeber HC Davos auch Titelverteidiger Fribourg-Gottéron, Sparta Prag, IFK Helsinki, das Team Canada und Turnierneuling US Collegiate Selects, ein Team ausgewählter Top-Talente der NCAA.

Der HCD kann man auch in diesem Jahr zu den Favoriten zählen. Der unangefochtene Leader der National League überzeugt in der laufenden Saison und führt die Tabelle mit grossem Abstand auf das zweitplatzierte Fribourg-Gottéron an. Auch die Auswahl der besten kanadischen Spieler gehört jedes Jahr zum Favoritenkreis. Sowohl der HC Davos wie auch Team Kanada könnte mit einem Turniersieg alleiniger Rekordsieger werden.

Wir verlosen Stehplatz-Tickets für die folgenden Spiele des diesjährigen Spengler Cup in Davos. Sei mit etwas Glück live dabei beim Traditionsturnier mit Spitzeneishockey.

5 x 2 Tickets für Spiel 2 am 26. Dezember

5 x 2 Tickets für Spiel 3 am 27. Dezember

10 x 2 Tickets für Spiel 5 am 28. Dezember

10 x 2 Tickets für Spiel 7 am 29. Dezember

5 x 2 Tickets für Spiel 8 am 29. Dezember

10 x 2 Tickets für das 1. Halbfinal am 30. Dezember

5 x 2 Tickets für das 2. Halbfinal am 30. Dezember

Teilnahmeschluss ist am 7. Dezember 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.