Einer der grössten Musiker aller Zeiten tritt am 13. Oktober 2025 mit seiner «Sting 3.0»-Tour im Hallenstadion Zürich auf. Dabei präsentiert er die grössten Hits aus seiner gesamten Karriere – von The Police bis heute.

Auf dieser einzigartigen Tournee steht die Musik im Vordergrund: Sting wird auf seiner Tour «Sting 3.0» von einem dynamischen Powerduo begleitet. Zusammen mit seinem langjährigen Gitarristen Dominic Miller und Schlagzeuger Chris Maas konzentriert er sich auf die wesentlichen Elemente seiner Songs. Die Zuschauer erwartet ein intimes und intensives Erlebnis, das sowohl bekannte Klassiker als auch seltene Perlen aus Stings umfangreichem Repertoire umfasst. Seine Hits wie «Every Breath You Take», «Englishman in New York» oder «Roxanne» haben Generationen begleitet und sind der Soundtrack zu vielen Lebensgeschichten. Live auf der Bühne verwandelt er diese ikonischen Stücke in ein puristisches und doch kraftvolles Erlebnis, das die Zeit stillstehen lässt. Die unverkennbare Stimme, die komplexen Basslines und die meisterhafte Bühnenpräsenz garantieren einen Abend, an dem Musikgeschichte geschrieben wird.

Blick verlost 10 x 2 Tickets für das Konzert von Sting am 13. Oktober im Hallenstadion Zürich. Erlebe gemeinsam mit deiner Begleitperson eine emotionale Zeitreise durch die musikalische Welt von The Police und Stings Solokarriere.

