Die britische Sängerin kommt am 28. November nach Luzern. Wir verlosen 10 x 2 Tickets für die Show von Kim Wilde. Im Gepäck hat sie neben all ihren Hits auch neue Musik.

1/2 Auf ihrer Tour beehrt Kim Wilde die Schweiz mit ihren Hits und neuen Songs. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Kim Wilde ist mit einem neuen Album zurück. Anfang Jahr veröffentlichte sie ihr 14. Studioalbum «Closer». Nun geht sie gemeinsam mit ihrer Band auf die gleichnamige Tour. Nicht nur die neuen Songs werden gespielt, sondern auch Hits des legendären «Close»-Albums, das 1988 erschienen ist. Vor allem in den 80er-Jahren feierte die britische Popsängerin grosse Erfolge mit «Kids in America», «You Came», «Cambodia» oder «You Keep Me Hangin’ On». Fans dürfen sich auf ein Hitfeuerwerk der beeindruckenden Live-Performerin freuen.

Wenn auch du beim Konzert am 28. November im KKL Luzern dabei sein möchtest, mach mit bei unserem Gewinnspiel. Gewinne mit etwas Glück zwei Tickets und erlebe einen Abend mit den unvergesslichen Hits von Kim Wilde.

Teilnahmeschluss ist am 16. November 2025.