Vom 27. bis 29. Juni verwandelt sich der Flugplatz Interlaken in den Wilden Westen. Drei Tage lang kommen Cowgirls und Cowboys in den Genuss bester Countymusik, Shows, Line Dance und von vielem mehr. Wir verlosen 20 x 2 Dreitagespässe für das Trucker-&-Country-Festival.

1/7 US-Countrystars kommen auch in diesem Jahr an das Trucker-&-Country-Festival in Interlaken. Foto: Pressebild

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

30 Jahre Cowboyhut, Stiefel und Yee-haw in Interlaken! Am letzten Juni-Wochenende steht der Flugplatz ganz im Zeichen des Western-, Cowboy- und Truckerlebens. Neben Konzerten von über 30 Bands und Show-Acts erwartet die rund 45’000 Besucherinnen und Besucher ein authentisches Westerndorf mit Kulinarik, Shops und tollen Aktivitäten. Grosse Highlights sind die Line-Dance-Shows, die Truckermeile, das Bullriding und die Partyzone.

Am Freitagabend gibt es zudem im Festzelt Konzerte nationaler Musik-Acts bei der Swiss Music Night. Dada Ante Portas, The Gardener & The Tree und 77 Bombay Street heizen den Gästen ein. Und der Samstag gehört seit Jahren den amerikanischen Top-Acts. Dieses Jahr sorgen Jessica Lynn, The Bellamy Brothers und die Johnny Cash Roadshow für beste Unterhaltung.

Dank Blick kannst du beim einzigartigen Western-Spektakel dabei sein. Zu gewinnen gibt es Dreitagespässe für das Trucker-&-Country-Festival vom 27. bis 29. Juni auf dem Flugplatz Interlaken.

