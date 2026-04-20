An der Lenzerheide Motor Classics treffen sich vom 29. bis 31. Mai Motorsport-Begeisterte. Dank Blick kannst du beim einzigartigen Event dabei sein, als VIP mit Hotelübernachtung, VIP-Tickets und Teilnahme am Race-Dinner.

Die Lenzerheide Motor Classics ziehen seit 2011 Autofans aus ganz Europa in die Bündner Bergwelt. Vor idyllischer Kulisse präsentieren am 30. und 31. Mai 2026 rund 300 leidenschaftliche Fahrer und Fahrerinnen ihre 250 Rennwagen und Motorräder aus allen Epochen – vom Vorkriegsrenner bis zu den Formel-1-Boliden der 60er- und 70er-Jahre. Auf der höchstgelegenen Rundstrecke Europas demonstrieren die Pilotinnen und Piloten ihr Können im Rennmodus entlang dem Heidsee vor einer spektakulären Berglandschaft. Über drei Tag bietet sich dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm mit Trainingsläufen, Sonderfahrten und Rennläufen. Nebst beeindruckender Rennsport-Action auf der legendären Strecke zwischen Tiefencastel und der Lenzerheide bietet das Wochenende aber noch einiges mehr. Auf dem Eventplatz mit seinem grossen Festzelt und der Zuschauertribüne gibt es vieles zu bestaunen. Und auch das frei zugängliche Fahrerlager lässt die Herzen der begeisterten Auto- und Motorrad-Fans höherschlagen. Dort können die Besucherinnen und Besucher die historischen Rennfahrzeuge aus nächster Nähe bestaunen. Ein weiteres Highlight ist die Airshow der PC7-Staffel des Fliegermuseums Altenrhein, welche an beiden Tagen eine 15-minütige Demonstration ihres Könnens direkt über dem Heidsee und dem Eventbereich zeigt.

Blick verlost für die Lenzerheide Motor Classics 2 x 2 VIP-Gold-Packages für je zwei Personen im Wert von 1500 Franken. Im Gewinn inbegriffen sind folgende Leistungen: eine Übernachtung in einem Doppelzimmer im "Valbella Resort" vom 30. auf den 31. Mai inklusive Frühstück, die Teilnahme am Race-Dinner vom Samstagabend, ein VIP-Tagespass für Sonntag mit Zutritt in die VIP-Lounge mit Verpflegung und Getränken, eine Fahrt mit dem Renn-Taxi am Sonntag sowie ein Erinnerungsgeschenk. Weiter verlosen wir 5 x 2 VIP-Packages für den 31. Mai mit Zutritt in die VIP-Lounge inklusive Verpflegung und Getränken.

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Teilnahmeschluss ist der 26. April 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.