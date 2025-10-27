Blick verlost Tickets für das Konzert von Erykah Badu

Die gefeierte Queen des modernen R&B, Erykah Badu, kehrt nach Zürich zurück. Ihre Tour «The Return of Automatic Slim» feiert das 25-Jahr-Jubiläum ihres wegweisenden Albums «Mama’s Gun». Gewinne bei uns zwei Tickets für das Konzert vom 12. November.

1/2 Die Sängerin Erykah Badu kommt auf ihrer Jubiläumstour nach Zürich. Foto: WireImage

Darum gehts Erykah Badu feiert 25 Jahre «Mama’s Gun» mit Jubiläumstour

Die Tour bietet neu arrangierte Versionen von Hits wie «Bag Lady»

10 x 2 Sitzplatztickets für das Konzert am 12. November Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Erykah Badu ist eine der herausragendsten Stimmen und einflussreichsten Künstlerinnen im zeitgenössischen Soul. Ihr wegweisendes Debütalbum «Baduizm» gilt als zentrale Definition des Genres Neo-Soul. Ihr Sound ist eine tiefgründige, oft experimentelle Fusion aus Soul, R&B, Jazz und lyrisch anspruchsvollem Hip-Hop. Badu ist bekannt für ihren unverwechselbaren Gesang und ihre bewussten Texte, die soziale und kulturelle Themen behandeln. Ihr Ruf als Vorreiterin wurde durch das Album «Mama’s Gun» endgültig gefestigt.

Erykah Badus Auftritte sind fesselnd Live-Erlebnisse, geprägt von ihrer einzigartigen Ausstrahlung und ihrer extravaganten Ästhetik. Die «The Return of Automatic Slim Tour» ist eine spektakuläre Hommage zum 25-Jahr-Jubiläum des Albums «Mama’s Gun». Die Show präsentiert neu arrangierte Versionen der Meisterstücke dieses Albums, darunter Lieder wie «Bag Lady» und «Didn’t Cha Know?». Badu feiert ihr künstlerisches Gesamtwerk und unterstreicht ihre musikalische Relevanz mit einer umfassenden Reise durch ihre Karriere.

Wir verlosen 10 x 2 Sitzplatztickets für das Konzert von Erykah Badu am 12. November in The Hall. Sei bei der Jubiläumstour live dabei, und geniesse die Hits der begnadeten Sängerin in vollen Zügen.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 2. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.