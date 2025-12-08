Hol dir zu Weihnachten einen Extra-Batzen. Wir verlosen 5 Pakete mit je 20 «Win for Life»-Rubbellosen. So hast du die 20-fache Chance auf den Hauptgewinn von insgesamt 960’000 Franken.

Dieser zusätzliche Beitrag zum Lebensunterhalt wäre sicherlich allen willkommen. «Win for Life» gibt dir die Chance auf ein Zusatzeinkommen von 4000 Franken – und zwar Monat für Monat, für die nächsten 20 Jahre. Damit kannst du dir eine lang ersehnte Reise verwirklichen, ein neues Auto leisten oder einfach das Leben sorgloser geniessen. Neben dem Hauptpreis der Rubbellose sind pro Los bis zu fünf Gewinne von attraktiven Beträgen möglich.

Gewinne 20 «Win for Life»-Rubbellose und sichere dir die Chance auf den Gewinn von 960’000 Franken – aufgeteilt in 240 Überweisungen von je 4000 Franken.

Teilnahmeschluss ist am 7. Dezember 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.