Bei Euromillions sind sagenhafte 176 Millionen Franken im Topf. Wir verlosen einen Systemschein mit 60 Tipps für die Ziehung vom Freitag, 6. März 2026. Vielleicht bist du damit bald Multimillionärin oder Multimillionär.

Der Gewinntopf bei Euromillions ist wieder prall gefüllt! 172 Millionen Franken können bei der nächsten Ziehung abgeräumt werden. Es ist einer dieser Jackpots, bei dem die Träume verrückt spielen, wenn man nur schon daran denkt, was alles mit so viel Geld möglich wäre. Ferienhaus am Meer, ein oder zwei neue Luxusautos, ganz viel reisen und vielleicht auch weniger arbeiten.

Blick verlost einen Euromillions-Systemschein mit 60 Tipps für die Ziehung vom Freitag, 6. März. Mit dem vorausgefüllten Schein mit sechs Zahlen und fünf Sternen im Wert von 210 Franken hast du also 60 Chancen auf den Mega-Jackpot! Mach mit und vielleicht hast du bald schon den Jackpot auf dem Konto.

Teilnahmeschluss ist am 6. März 2026 um 18.30 Uhr. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.