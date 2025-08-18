Bei Euromillions sind sagenhafte 235 Millionen Franken im Topf. Wir verlosen einen Systemschein mit 60 Tipps für die Ziehung vom Dienstag, 19. August 2025. Vielleicht bist du damit bald Multimillionärin oder Multimillionär.

Bei Euromillions winkt wieder ein Mega-Jackpot. Foto: Siggi Bucher

Der Gewinntopf bei Euromillions ist wieder prallgefüllt! 235 Millionen Franken können bei der nächsten Ziehung abgeräumt werden. Es ist einer dieser Jackpots, bei dem die Träume verrückt spielen, wenn man nur schon daran denkt, was alles mit so viel Geld möglich wäre. Ferienhaus am Meer, ein oder zwei neue Luxusautos, ganz viel reisen und vielleicht auch weniger arbeiten.

Blick verlost einen Euromillions-Systemschein mit 60 Tipps für die Ziehung vom Dienstag, 19. August 2025. Mit dem vorausgefüllten Schein mit sechs Zahlen und fünf Sternen im Wert von 210 Franken hast du also 60 Chancen auf den Mega-Jackpot! Mach mit und vielleicht hast du bald schon den Jackpot auf dem Konto.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 19. August 2025 um 18.30 Uhr. Die Gewinnerin bzw. Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.