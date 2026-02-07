Der Valentinstag naht! Feierst du ihn, siehst du ihn als Kommerztag oder beides? Mach bei unserer Umfrage mit und sag uns, wie du den Tag der Liebe gestaltest. Deine Antworten helfen uns, ein Stimmungsbild für die Schweiz zu zeichnen.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Am 14. Februar ist es wieder so weit: Millionen Menschen weltweit feiern den Valentinstag – den sogenannten Tag der Liebe. Für viele Paare ist er ein willkommener Anlass für romantische Stunden zu zweit, nette Gesten oder kleine Überraschungen. Andere wiederum kritisieren den Tag als «übertriebenen Kommerz, der vor allem die Geldbörse belastet».

Eine Umfrage aus Deutschland im Jahr 2025 zeigt: Über 40 Prozent der Befragten messen dem Valentinstag überhaupt keine Bedeutung bei. Gleichzeitig planen immerhin 25 Prozent, ihren Partnerinnen oder Partnern mit Geschenken eine Freude zu machen – Blumen, ein romantisches Essen im Restaurant oder kleine Köstlichkeiten liegen dabei besonders hoch im Kurs.

Wie feiert die Schweiz den Valentinstag? Die grosse Umfrage:

Doch wie sieht es in der Schweiz aus? Feierst du den Valentinstag, wie viel gibst du aus, und welche Geschenke gefallen dir am besten? Wir wollen es genau wissen und laden dich ein, an unserer Umfrage teilzunehmen. Deine Antworten werden anonym ausgewertet und helfen uns, ein aktuelles Stimmungsbild für 2026 zu erstellen, was wir dann gerne mit euch teilen.

Wir sind gespannt, wie ihr darüber denkt. Mach mit und teile deine Valentins-Erfahrungen.