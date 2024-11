Vor 100 Jahren erschien «Der Zauberberg» von Thomas Mann. Der Roman ist eines der meisterhaftesten und meistverkauften Bücher, aber wegen seines Umfangs auch eines der ungelesensten. Wie bewältigt man diesen Wälzer? Eine Wegleitung in sieben Schritten.

So besteigst du den «Zauberberg»

Daniel Arnet Redaktor Gesellschaft / Magazin

Er gilt als ein Höhepunkt, als Gipfel der Weltliteratur: der Jahrhundertroman «Der Zauberberg» des deutschen Dichters und späteren Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann (1875–1955). Am 20. November 1924 kam das Werk in den Buchhandel und entwickelte sich zum Bestseller. Nach kurzer Zeit waren 100’000 Exemplare verkauft, es folgten Übersetzungen in 27 Sprachen.

Doch wie «La Divina Commedia» von Dante (1265–1321), «À la recherche du temps perdu» von Marcel Proust (1871–1922) oder «Ulysses» von James Joyce (1882–1941) gehört das Tausend-Seiten-Werk von Mann zu den viel gekauften und wenig gelesenen Wälzern der Weltliteratur.