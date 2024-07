1/8 Die «Swiss Fire Devils» reisten vergangenes Wochenende zum ersten Mal an die Grill-Weltmeisterschaft in Stuttgart.

Marisa Caluori Praktikantin Gesellschaft

Nicht nur die besten Sportler messen sich derzeit, in Deutschland traten am Wochenende die besten Brutzler gegeneinander an. Als einziges Frauen-Team in der Schweiz reisten die «Swiss Fire Devils» nach Stuttgart – an ihre erste Grill-Weltmeisterschaft in Stuttgart. Mit dem Resultat hätten sie nie gerechnet: Das Team wird in der Kategorie «Beef with side dish» Vizeweltmeister!

So bereitete sich das Team auf die WM vor Frauen-Team geht an Grill-WM «Viele denken, Frauen hätten am Grill nichts verloren»

Die Frauen können ihr Glück kaum fassen: «Wir sind mega happy und einfach stolz auf unsere Leistung!» In der Gesamtwertung rangieren die Teufelinnen auf Platz 23. Ganze 289.15 Punkte erzielte die Gruppe. Am Ende sei es ganz knapp gewesen - mit 7 Punkten mehr hätten sie es sogar in die Top 10 geschafft.

Den ersten Platz holte sich das deutsche Team «Real Smoke BBQ» mit 313.65 Punkten. Insgesamt nahmen 106 Teams aus 23 verschiedenen Ländern an der WM teil.

Weltweite Grillfamilie

«Es war ein einmaliges Erlebnis», sagen Jessica und Luana Maggetti von den «Swiss Fire Devils». «Das Feeling, die verschiedenen Länder und Kulturen auf einem Platz ... es ist einfach überwältigend.»

Während zwei Tagen wurde gefeiert, gegessen und natürlich grilliert. Folgende Kategorien mussten die Teilnehmenden auf dem Grill zubereiten: Huhn mit Beilage, Rindfleisch mit Beilage, Fisch mit Beilage, zwei Menüs mit Schweinefleisch und Beilage und ein vegetarisches Menü. Die verschiedenen Menüs wurden von insgesamt 167 Juroren probiert und bewertet.

In der «Kategorie Rindfleisch mit Beilage» überzeugten die Schweizer Feuerteufel die Jury mit ihrem Bürgermeisterstück (Stück aus dem Rücken der Kuh) und einem Zucchiniherzmuffin gefüllt mit einer Cherrytomate als Beilage dermassen, dass sie in der Kategorie zum Vizeweltmeister gekürt wurden.

Inzwischen ist die Gruppe wieder auf dem Weg zurück in die Schweiz und lässt die Erfahrung erst einmal Revue passieren. «Wir gehören zu den besten 23 Teams der Welt. Was will man mehr?!», sagt Luana Maggetti überglücklich. Hoffentlich färbt die Leistung der Teufelinnen nun auch auf unsere Sport-Cracks in Paris ab.