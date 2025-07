Der ultimative Wissensguide Peinliche Bildungslücken am 1. August?

Du bist neu in der Schweiz und wunderst dich, warum plötzlich alle Fahnen gehisst sind? Keine Sorge: In diesem Video erklären wir dir, was es mit dem Nationalfeiertag auf sich hat – und wie du als frisch Zugezogener peinliche Bildungslücken charmant umschiffst.

Publiziert: 12:21 Uhr