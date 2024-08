Köpfler in den See oder posieren im Strandbad? Dieser Bikini sitzt. Das Mutter-Tochter-Duo Mira und Ivon Blazevic hat vor fünf Jahren Volans gegründet – mit der Schweizer Bademode treffen die beiden den Nerv der Zeit.

Sie heissen Ivy, Grace oder Bela: für jede Figur und jede Frau ein Modell, in dem sie sich wohl, frei und schön fühlt. So die Idee hinter Volans. Seit 2018 machen Tochter Ivon (50) und Mutter Mira Blazevic (73) gemeinsam nachhaltige Bademode – mit Erfolg. Selbstverständlich ist das nicht.

Die Mutter schüttelte zuerst den Kopf, als ihre Tochter Ivon vor ihr stand und sagte: «Mami, wir machen Bademode!» Mira Blazevic hatte über 40 Jahre lang für das Traditionshaus Lahco Bikinis und Badekleider geschneidert, zuletzt als Leiterin des Ateliers. Sie hat miterlebt, wie schwierig es für die Textilbranche über die letzten Jahrzehnte war. Zudem war sie bereits pensioniert. Für die Entscheidung nahm sie sich Zeit. Ivon Blazevic: «Nach zwei Wochen hat sie mir eine Liste in die Hand gedrückt, mit allem, was sie braucht, von der Schneiderpuppe bis zur Maschine und zum Stoff.»

Ein Jugendtraum wird wahr

Design und Mode, das war für die Unternehmerin schon in der Jugend ein Traum. Sie wuchs direkt neben der Lahco-Fabrik in Baden AG auf, wo ihre Mutter schneiderte. Ein «Chrampf», aber auch viel Leidenschaft. «Neben ihrem 100-Prozent-Job hat mir meine Mami auch noch Kleider genäht, die ich in Modeheftli gesehen hatte», erinnert sich Ivon Blazevic. Sie besuchte die Wirtschaftsfachhochschule und war als Marketingchefin im Beauty-Bereich tätig, als sie von einem Tag auf den anderen ihren Job verlor. «Ich war 45 und habe mich hinterfragt, was ich wirklich will und was sinnvoll ist.» Und landete wieder bei ihrem Jugendtraum – die Idee für Volans war geboren.

Die Tochter kümmert sich ums Geschäft, die Mutter ums Handwerk. Produziert wird in einem Familienbetrieb in Kroatien, Mira Blazevics ursprünglicher Heimat, der Stoff kommt aus dem italienischen Como. «Wir haben lange herumprobiert, bis wir zufrieden waren», so Ivon Blazevic. «Der Stoff ist atmungsaktiv, in alle Richtungen elastisch und gibt damit eine gute Form. Zugleich ist er dünn, trocknet schnell, aber man sieht nicht durch.» Bei Volans werden Frauen mit jeder Form und Figur fündig, bis Grösse 48. Oberteil und Höschen kann man in separaten Grössen auswählen.

Ein Badekleid wie vom roten Teppich

Um das Schönste an ihrer Arbeit kümmern sie sich gemeinsam: die Kreation. «Es ist ein bisschen wie früher, wir blättern durch Modemagazine», sagt sie. «Und meine Mutter lässt sich von den Abendkleidern der Celebritys inspirieren, sie hat das Auge für besondere Details.» Ein paar Skizzen reichen Mira Blazevic, dann näht sie los. In ihren Händen und im Kopf fliessen 40 Jahre Erfahrung mit ein. Die Tochter schwärmt: «Mami hat Stil. Die modischsten Designs kommen von ihr.» So das Modell Najka, das an der Mode Suisse präsentiert wurde, mit raffiniertem Cut-out.

Ein Badekleid kostet um die 200 Franken, das beliebteste Modell bei jungen Frauen ist Greta, manche tragen es auch als Body. Die ältesten Kundinnen sind über 80, ihnen kommt es auf Bequemlichkeit und gute Passform an, aber nicht nur: «Die Freude an etwas Schönem, die ist alterslos», sagt Ivon Blazevic.

