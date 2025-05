1/4 Menschen, die Beziehungen mit KI-Bots führen, tendieren dazu, sich zurückzuziehen. Foto: Shutterstock

Darum gehts KI-Chatbots können unterdessen menschliche Zuneigung nachahmen

Die Risiken solcher Beziehungen sind enorm

Psychologin und KI-Forscherin Marisa Tschopp ordnet das Phänomen im Podcast ein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

In dieser Folge spricht Moderatorin Sina Albisetti mit der Psychologin Marisa Tschopp (40). Sie forscht beim Cybersicherheitsunternehmen Scip in Zürich und untersucht die Beziehung zwischen Mensch und KI.

In ihrer Forschung erlebte sie schon verschiedenste Beziehungsmodelle, die Menschen mit KI eingegangen sind. Welche Risiken stecken dahinter? Was treibt Firmen wie Replika und Character.ai an? Und wo ist die Grenze zwischen Spielerei und Manipulation? Das beantwortet Tschopp im Podcast.