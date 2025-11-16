DE
Marcel W. konsumiert seit fünf Jahren
«Wenn ich Crack rauche, habe ich wieder Emotionen»

30 Jahre nach Platzspitz und Letten sind Süchtige im öffentlichen Raum wieder zunehmend sichtbar. Der Crack-Konsum fordert seine Opfer. Blick begleitete zwei Sozialarbeiter und sprach mit Betroffenen.
Publiziert: 15:03 Uhr
|
Aktualisiert: 15:20 Uhr
jeremy-goy-ringier.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_499.JPG
Jeremy Goy und Philippe Rossier
