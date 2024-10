Dinosaurier hautnah: Die immersive Ausstellung «Jurassic World» öffnet am Freitag in der Messe Basel. Auf 4400 Quadratmetern können Besucherinnen und Besucher Baby-Dinos streicheln und den gefährlichen Indominus Rex bestaunen.

Kurz zusammengefasst Die Ausstellung war bereits in 22 Städten weltweit zu sehen

Die Messe Basel bietet 4400 Quadratmeter Ausstellungsfläche

In der «Jurassic World» begrüsst ein riesiger Brachiosaurus die Gäste. Foto: STEFAN BOHRER 1/10

Ravena Frommelt Praktikantin Gesellschaft

Die beiden Dino-Babys auf den Armen der zwei Rangerinnen blinzeln ab und zu und wenden ihre Köpfe der Gruppe zu. Die Aufseherinnen führen auf eine Fähre, mit der es zu einer geheimnisvollen Insel vor Costa Rica geht – die Isla Nubla.

Die fiktive Insel dient dem weltbekannten Blockbuster «Jurassic Park» als Handlungsort und taucht nun also auch in der Schweiz auf: Die immersive Ausstellung «Jurassic World» öffnet am Freitag in der Messe Basel ihre Tore für die Öffentlichkeit. Sie basiert auf den sechs Filmen der US-amerikanischen Science-Fiction-Reihe.

Den Dinos ganz nah – zu nah?

«Hier kann man Dinosaurier so nah erleben, wie nur möglich. Es ist nicht nur eine Ausstellung – es ist ein Erlebnis», sagt Thomas Dürr (57), CEO des Veranstalters Act Entertainment AG. Und nah kommt man Dinos aller Grösse tatsächlich. Die bereits erwähnten Babys darf man streicheln. Der fast 13 Meter grosse Brachiosaurus auf der Insel Nubla schwenkt seinen Kopf mit friedlichem Gurren über den Gästen hin und her. Fast zu nahe fühlt man sich dem äusserst gefährlichen Indominus Rex, vor dem die Ranger eindringlich warnen. Als diese dem Dino ein riesiges Fleischstück präsentieren, springt er brüllend hoch und schnappt sich den Bissen.

Die «Jurassic World»-Ausstellung in Zahlen 4400 ... Quadratmeter gross ist die «Jurassic World»-Ausstellung in der Messe Basel. 22 ... Städte auf der ganzen Welt haben die Ausstellung bereits präsentiert. 8 Millionen ... Tickets haben die Produzenten und Veranstalter weltweit bereits verkauft. 10 Millionen ... Franken hat es mindestens gekostet, die «Jurassic World»-Ausstellung in Basel aufzubauen. 30 ... Tage hat der Aufbau mit täglich 30-40 Mitarbeitenden gedauert. 25 ... Rangerinnen und Ranger führen durch die immersive Erlebnisausstellung. 60 ... Minuten dauert es mindestens, die Ausstellung zu durchlaufen. 40 ... Trucks sind mit den Bauteilen von Berlin in die Schweiz gefahren. 34.40 ... Franken kostet ein Ticket für Kinder ab 5 Jahren. Für ältere Kinder kostet ein Ticket 39.50 Franken und für Erwachsene ab 17 Jahren 44.60 Franken. Der Brachiosaurus begrüsst mit freundlichem Blinzeln und Gurren die Gäste der «Jurassic World»-Ausstellung in Basel. Stefan Bohrer

Bereits in 22 Städten auf der ganzen Welt war die Erlebnisausstellung zu sehen, darunter in London, Chicago, Madrid, Shanghai oder Toronto. Dürr sagt, er habe die Ausstellung in Berlin gesehen, auf einer wesentlich kleineren Fläche als den 4400 Quadratmetern der Messe Basel. «Es ist toll: Wir haben genau den Platz, den man braucht, um so eine Ausstellung auch optimal präsentieren zu können», so Dürr.

In gewissen Bereichen der Ausstellung bewegt man sich frei, fotografiert Baby-Flugsaurier oder streichelt Bumby, bekannt aus der derzeit auf Netflix laufenden Zeichentrickserie «Jurassic World: Camp Cretaceous».

In anderen Bereichen – etwa rund ums Gehege des intelligenten Velociraptors oder des 8,4 Tonnen schweren Tyrannosaurus Rex – muss man sich strikt an die Anweisungen der Ranger halten, da die Gefahr sonst zu gross ist. Die Rangerinnen und Ranger spielen ihre Rolle überzeugend: Adrenalinschübe sind in dieser Ausstellung garantiert.

«Jurassic World: The Exhibition», vom 11.10. bis 31.12.2024, Messe Basel