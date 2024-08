So nah wie der Blick ist niemand dran an den Menschen. Doch wer steckt dahinter, wer sind die Macher von Blick? Der Newsroom-Insider zeigt dir jede Woche, wie die Storys entstehen und was hinter den Kulissen passiert.

Roman Neumann Blattmacher Digital

Wer verdreht einer Redaktorin in Locarno den Kopf?

Welcher Redaktor läuft an einem stinknormalen Dienstagmorgen in eine Geiselnahme rein?

Warum vergeht einer Redaktorin am Newsdesk der Appetit nach einer Meldung?

Und welche Redaktorin weiss, welcher Promi mit wem ins Bett geht?

All diese Fragen hat der Newsroom-Insider in den ersten Folgen des Einblick-Newsletters bereits beantwortet. Und wir beantworten hier gleich alle Fragen, die du dazu haben könntest.

Und was steht da sonst noch so drin?

Wir erzählen dir die Geschichten hinter den Geschichten. Wir erzählen dir, wie wir zu unseren Storys kommen, was unsere Reporter erleben und wie wir uns im täglichen Wahnsinn behaupten. Dazu stellen wir dir jeden Samstag Menschen vor, die beim Blick arbeiten und geben dir Empfehlungen, was du vielleicht bei uns verpasst hast. Und Content-Chefin Steffi Buchli erzählt dir brühwarm im Video, was sie so bewegt.

Aber... warum?

Weil wir dich mögen, liebe Leserin, lieber Leser. Du bist für uns wie das Kind, das bereits ausgezogen ist und sich kaum noch meldet. Aber wir wissen, dass du gerne heimkommst und für dich steht die Türe immer offen.

Haahaa, sehr witzig. Jetzt mal ernst.

Also gut. Damit du einen Blick hinter die Schlagzeilen kriegst, damit du eine Ahnung hast, wie der Newsroom in Zürich funktioniert, wo der Blick gemacht wird. Und um dich zu unterhalten. So einfach ist das (und wir haben dich wirklich gern).

Und wer schreibt den neuen Einblick-Newsletter?

Dein Newsroom-Insider Roman Neumann (41), intern Neuhammer genannt. Er ist seit vielen Jahren beim Blick, begann als Volontär, war Redaktor beim Blick und Sonntagsblick, hat den Nachtdienst aus Asien gemacht und ist heute Blattmacher und Tagesleiter.

Und wo kann ich ihn abonnieren?

Hier in der Newsletter-Zentrale! Und da gibts gleich auch noch alle anderen Newsletter von uns.

Und kann ich auch motzen, wenn mir was nicht passt? Oder loben? Oder Wünsche anbringen?

Klar! Die Leitungen sind offen. einblick@blick.ch