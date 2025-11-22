Der legendäre Weihnachtszirkus Conelli ist wieder da. Bei der exklusiven Vorpremiere für Blick-Abonnenten und ihre Familien begeisterten Akrobatinnen und Akrobaten mit waghalsigen Kunststücken, die drei Clowns ernteten viele Lacher.

1/23 Das Zelt des Circus Conelli strahlt in den Zürcher Nachthimmel. Foto: Philippe Rossier

Darum gehts Ab sofort bis Ende Dezember spielt der Circus Conelli in Zürich

Am Freitag erhielten Blick-Abonnenten eine exklusive Vorstellung

Artisten und Clowns begeistern das Publikum

Der erste Schnee fällt. Das hell erleuchtete Zirkuszelt auf dem Bauschänzli strahlt in den Zürcher Nachthimmel. Am Eingang verteilen Tänzerinnen Glitzersterne an kleine und grosse Gäste. Emilie (9) hält gern ihre Wange hin. Sie freut sich seit Tagen auf den Abend. Nach der Vorstellung sagt sie: «Das war bisher der schönste Abend meines Lebens.»



Auch die Erwachsenen staunen. Akrobaten, Clowns, Artistinnen und ein Liveorchester zeigen eine Show, die ans Herz geht. «Was mir an so Conelli gefällt, ist das Familiäre, das Echte, die Nähe zum Publikum», sagt eine Besucherin.



860 Leserinnen und Leser von Blick, SonntagsBlick und Blick.ch füllen am Freitagabend das Zelt. Eine exklusive Vorstellung, nur für Abonnenten. Zufällig ausgewählt und eingeladen.

Blick-Chef: «Journalismus begann bei mir im Zirkus»

Chefredaktor Rolf Cavalli bedankt sich zur Begrüssung für die Treue: «Ohne Sie bliebe die Blick-Manege leer, ohne Sie gäbe es den Blick nicht.» Besonders freute ihn, wieder in der Manege zu stehen. Seine journalistische Laufbahn begann nämlich im Zirkus – mit 17, als Praktikant bei der Winterthurer Lokalzeitung. Sein erster Artikel: über ein Artistenpaar in einem kleinen Zirkus. Geblieben seien zwei Dinge: «Die Freude am Schreiben und die Hochachtung vor allen Künstlerinnen und Künstlern, die im Zirkus live und ohne doppelten Boden ihr Können zeigen.»



Der Circus Conelli spielt bis zum 31. Dezember. Tickets gibt es hier.