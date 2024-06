Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/12 In der Giraffen Lodge der Swiss Family Hotels im Knies Kinderzoo kommt man den Giraffen hautnahe.

Es geht nicht lange, bis meine Kollegin Alice und ich Besuch von der Giraffe Luana bekommen. Um 16 Uhr beziehen wir unser Pop-up-Zimmer im Giraffengehege des Knies Kinderzoo – um 17 Uhr streckt sie ihren Kopf zum Zimmer rein. Zugegeben: Die Wärter haben etwas nachgeholfen und die 25-jährige Giraffe mit einem Kübel voller Futter angelockt.

So viel kostet die Lodge Das Übernachtungspackage in der Giraffen Lodge kostet 690 Franken und enthält eine Minibar und Snacks, einen Frühstückskorb, einen 50 Franken Gutschein von Just Eat für das Abendessen und den ganztägigen Zooeintritt für die ganze Familie am An- und Abreisetag. Die Highlights sind die exklusive Fütterung der Giraffen und der Blick hinter die Kulissen vor der Zooöffnung. Die Lodge hat Platz für zwei Erwachsene, zwei Kinder und ein Baby. Das Übernachtungspackage in der Giraffen Lodge kostet 690 Franken und enthält eine Minibar und Snacks, einen Frühstückskorb, einen 50 Franken Gutschein von Just Eat für das Abendessen und den ganztägigen Zooeintritt für die ganze Familie am An- und Abreisetag. Die Highlights sind die exklusive Fütterung der Giraffen und der Blick hinter die Kulissen vor der Zooöffnung. Die Lodge hat Platz für zwei Erwachsene, zwei Kinder und ein Baby. Mehr

Die Giraffen Lodge wird von Swiss Family Hotels betrieben und ist bis im September geöffnet. Gäste schlafen im Stockbett auf Augenhöhe mit den Giraffen. Und ja, das Erlebnis ist speziell.

Neben dem Haupteingang des Zoos führt ein schweres Tor zur Lodge, deren Terrasse nur durch Steinblöcke vom Gehege getrennt ist. Doch sobald die Giraffen ihre langen Hälse zu uns hineinsteckten, war es, als ob wir direkt im Gehege standen. Dort leben nicht nur Giraffen, sondern auch Zebras, Watussirinder und Perlhühner.

Snacks für Gäste und Giraffen

Alle Giraffen im Knies Kinderzoo gehören zur Unterart der Rothschildgiraffen. Im Unterschied zu anderen Giraffenarten haben sie höher liegende Flecken, hellere Farbtöne im Fell und keine Flecken auf den unteren Beinen. Sie sind stark vom Aussterben bedroht: In freier Wildbahn leben nur noch wenige Hundert Exemplare. Durch Zuchtprogramme und Bildungsinitiativen spielt Knies Kinderzoo eine wichtige Rolle bei der Erhaltung dieser Art.

In der eher kleinen Lodge stehen Snacks und Getränke zur Verfügung – nicht nur für uns, auch für die Giraffen. Man darf sie den gefrässigen Giraffen schon vor der offiziellen Fütterung geben. Nur einmal kräftig den Eimer mit den Pellets schütteln und die Giraffe kommt.

Um 18 Uhr schliesst der Zoo – auch für uns Gäste der Giraffen Lodge. Zum Abendessen können die Gäste entweder in die Himmapan Lodge mit separatem Eingang auf dem Zoogelände oder in ein anderes Restaurant gehen. Wer lieber bei den Giraffen bleiben möchte, kann sich bei Just Eat etwas bestellen und gemütlich auf der Terrasse oder in der Lodge essen.

Werbung

Swiss Family Hotels Swiss Family Hotels ist eine Vereinigung von familienfreundlichen Hotels und Resorts in der Schweiz. Die Giraffen Lodge wird von Young Hoteliers, Lernenden und jungen Mitarbeitenden aus den Swiss Family Hotels betreut. Sie reisen dafür jeweils einzeln nach Rapperswil und kümmern sich für fünf Tage alleine um Lodge und Gäste. Swiss Family Hotels ist eine Vereinigung von familienfreundlichen Hotels und Resorts in der Schweiz. Die Giraffen Lodge wird von Young Hoteliers, Lernenden und jungen Mitarbeitenden aus den Swiss Family Hotels betreut. Sie reisen dafür jeweils einzeln nach Rapperswil und kümmern sich für fünf Tage alleine um Lodge und Gäste. Mehr

Die Nacht in der Lodge

In der Nacht haben wir unsere Ruhe: Obwohl die Giraffen seit diesem Sommer auch in der Nacht aus dem Stall gehen dürfen, bleiben sie lieber drin, wo sie sich sicher fühlen. Erst am nächsten Morgen kommen sie wieder und beobachten uns beim Zähneputzen.

Da die Lodge sehr warm ist und wir zur Abkühlung die Tür öffnen, sind viele ungewohnte Geräusche gut hörbar. Es fühlt sich wie direkt in der Wildnis an. Inklusive Fliegen, die uns nachts um den Kopf schwirren.

Ein Highlight ist die Fütterung der Giraffen um 7.30 Uhr. Einige Tiere rangeln sich um das Essen und sind sehr aufdringlich, während sich andere eher im Hintergrund aufhalten. Besonders die beiden Jungtiere sind eher scheu. Vorsicht ist jedoch bei den gierigen Giraffen Bobo und Luana geboten: Sie beginnen zu sabbern, sobald sie das Essen erblicken. Schöne Kleider lässt man besser zu Hause!