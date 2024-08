1/13 Kulturministerin Elisabeth Baume-Schneider (l.) und Festival-Präsidentin Maja Hoffmann.

Katja Richard Redaktorin Gesellschaft

Sie sind die neuen First Ladys des Film Festivals Locarno: Elisabeth Baume-Schneider (60) als Kulturministerin und Maja Hoffmann (68) als Festival-Präsidentin. Sie machen auf dem Monte Verità vor, wie sie Kino und Kultur in die Zukunft führen wollen – mit Teamwork. Beim traditionellen Risotto-Essen rühren sie im gleichen Topf.

Die Jurassierin Baume-Schneider freut sich: «Jede von uns hat ihre Verantwortung und wir teilen beide die gleiche Begeisterung für Kultur und Kino. Und wir wollen beide die universelle Sprache der Kinos in die Zukunft bringen. Dank der Arbeit unserer Vorgänger, haben wir dafür eine gute Ausgangslage.»

Männner halten Reden – Frauen diskutieren

Zuvor waren es Alt Bundesrat Alain Berset (52) und Marco Solari (80), die auf dem Monte Verità mit der grossen Kelle anrührten. Zwar ist die offizelle Eröffnung des Festivals am Mittwoch. «Inoffiziell ist es aber am Freitag hier oben», sagt Matthias Aebischer (56). Es ist das Get Together aus Politik, Kultur und Filmbranche. Jetzt weht laut dem Nationalrat ein frischer Wind auf den Monte. «Berset und Solari haben sich gegenseitig mit ihren Ansprachen hochgeschaukelt. Die beiden Frauen führen stattdessen eine Diskussion übers Kino und Kultur.»

Für mehr Frauen an der Spitze begeistert sich auch die künftige SRG-Direktorin Susanne Wille (50): «In vielen Positionen in der Kultur und mittlerweile auch in der Wirtschaft sind starke Frauen vertreten. Wichtig ist die Mischung aus kompetenten und engagierten Persönlichkeiten mit Visionen.»