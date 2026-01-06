DE
Accident tragique
Un skieur suisse perd la vie à Grimentz dans le Valais

Un accident mortel de ski a coûté la vie à un homme de 57 ans le 1er janvier sur le domaine skiable de Grimentz-Zinal (VS). Il a quitté la piste balisée avant de s'immobiliser dans une pente.
Publié: il y a 27 minutes
Une dameuse prépare une piste de ski avant l'ouverture de la saison le 8 decembre 2011 sur le domaine skiable de Grimentz.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Un accident mortel de ski s'est produit le 1er janvier sur le domaine skiable de Grimentz-Zinal, dans le Val d'Anniviers (VS). Un Suisse de 57 ans a perdu la vie.

L’accident s’est produit vers 14h30. Pour des raisons que l’enquête déterminera, le quinquagénaire a quitté la piste balisée dans le secteur «Bendolla», à Grimentz. Il a ensuite dévalé une pente raide avant de s’immobiliser, précise un communiqué de la Police cantonale valaisanne, diffusé mardi.

Les patrouilleurs de la station ainsi que les secours engagés par l’Organisation cantonale valaisanne de secours sont intervenus sur place avec un hélicoptère d’Air-Glaciers. Malgré leurs efforts, la victime est décédée sur les lieux de l’accident. Le Ministère public du Valais central a ouvert une instruction.

