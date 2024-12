Le Parlement a confirmé les 15 millions de francs pour l'Euro féminin de football en 2025 (archives). Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération devra soutenir l'Euro de football féminin organisé en Suisse en 2025 à hauteur de 15 millions de francs. Le National a confirmé lundi, par 116 voix contre 43 et 19 abstentions, une décision qu'il avait déjà prise l'été dernier.

L'Euro féminin 2025 se déroule en Suisse, entre le 2 et le 27 juillet 2025, dans les villes de Bâle, Berne, Genève, Lucerne, Saint-Gall, Sion, Thoune et Zurich. Cet événement sportif exceptionnel représente une occasion unique pour la Suisse, a déclaré Matthias Aebischer (PS/BE) pour la commission. Il va attirer un million de visiteurs dans les stades suisses et 500 millions de téléspectateurs. «C'est un investissement dans l'avenir du sport féminin», a ajouté Céline Weber (PVL/VD). Et 15 millions, ça reste nettement moins que les 82 millions pour l'Euro masculin en 2008.

L'été dernier, le Parlement avait déjà validé le soutien fédéral à hauteur de 15 millions de francs pour l'Euro féminin dans le cadre d'un supplément du budget. Ce montant devrait être utilisé pour la promotion du sport et de l’intégration des transports publics dans les billets de la manifestation. La motion demande en outre que 20% de cette augmentation soient compensés au sein des départements. Mais l'UDC trouvait ces paiements compensatoires insuffisants. Andreas Gafner (UDF/BE) voulait compenser l'intégralité du supplément de 11 millions de francs à l'interne. En vain.

La ministre des sports Viola Amherd voulait à l'origine s'en tenir aux 4 millions promis pour encourager le sport dans le cadre de cette manifestation. Elle a précisé en réponse à une question de M. Gafner que l'UEFA contribuerait à hauteur de 150 millions de francs. Une part importante des contributions de la Confédération pour l'Euro 2008 était prévue pour couvrir les coûts de sécurité, bien plus élevés que ceux de l'Euro 2025.