Dérangement sur la ligne
Le trafic ferroviaire est rétabli entre Lausanne et Fribourg

Un dérangement a perturbé le trafic ferroviaire des lignes S40 et S41 entre Lausanne et Puidoux ce mardi matin. Le trafic a été rétabli, mais des retards sont encore à prévoir jusqu’à midi.
Publié: 08:32 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
Un incident sur la ligne de contact perturbe ce mardi matin plusieurs trains entre Lausanne et Fribourg.
Photo: KEYSTONE
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Un dérangement à la ligne de contact a perturbé ce mardi matin le trafic ferroviaire entre Lausanne et Puidoux sur la ligne Lausanne–Fribourg, annoncent les CFF. La restriction concernait notamment les lignes S40 et S41. Le trafic a pu reprendre dans la matinée, mais des retards sont encore à prévoir.

Pour pallier ces perturbations, des bus de remplacement (EV) ont été mis sur pied. Les voyageurs partant de Puidoux en direction de Lausanne et ceux au départ de Lausanne vers Puidoux sont invités à emprunter ces bus. Les CFF recommandent en outre aux usagers de vérifier l’état de leur train et de prévoir un temps de trajet supplémentaire. 

