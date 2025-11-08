DE
Xhaka confirme sa forme
Sunderland accroche Arsenal dans les arrêts de jeu

Granit Xhaka et Sunderland font définitivement partie des cadors de Premier League cette saison. Les Black Cats ont tenu Arsenal en échec lors de la 11e journée du championnat.
Granit Xhaka et Sunderland étonnent en bien cette saison.
Arsenal a concédé le nul 2-2 sur la pelouse de Sunderland lors de la 11e journée de Premier League. Les Black Cats de Granit Xhaka ont égalisé à la 94e par Brobbey.

Accroché sur le fil

Granit Xhaka a ainsi joué un mauvais tour à son ancien club. Sunderland a lutté avec un cœur immense. Les Black Cats ont même ouvert le score par le défenseur Ballard (36e). Après le repos, Saka (54e) et Trossard (74e) ont renversé la situation. 

Mais Brobbey, de manière acrobatique, a arraché un point mérité pour le promu, qui reste invaincu à domicile. Arsenal peut cependant attendre avec sérénité le dénouement du choc dominical entre Manchester City et Liverpool, qui accusent déjà respectivement 7 et 8 points de retard.

