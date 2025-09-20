DE
Sur le podium provisoire
L'équipage suisse brille lors de la première journée du SailGP à Genève

L'équipage suisse brille lors de la première journée du SailGP à Genève. Sébastien Schneiter et son équipe se placent en 3e position provisoire après trois régates sur le Léman, derrière la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande.
Publié: il y a 16 minutes
L'équipage suisse de SailGP est bien parti sur son plan d'eau. (Archives)
Photo: Ryan Sun
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La première journée de l'étape genevoise du SailGP a souri à l'équipage suisse samedi. Sébastien Schneiter et Cie sont sur le podium provisoire à mi-parcours.

Sur leur catamaran à foils F50, les douze équipes représentant chacune un pays ont livré pour la première fois trois courtes régates au bout du Léman. Le bateau suisse, dans lequel on retrouve également Maud Jayet, 4e aux Jeux olympiques de Paris en Laser, et Arnaud Psarofaghis, skipper d'Alinghi lors de la Coupe de l'America 2024, s'est classé 5e, 2e et 8e des trois premières régates.

En 3e place

Avec 18 points, les Suisses sont 3es derrière l'équipage britannique de Dylan Fletcher (2e, 23 pts) et le catamaran néo-zélandais mené par Tom Slingsby (1er, 25 pts), trois fois vainqueur du classement général du SailGP.

Les «Formules 1 des mers» disputeront encore trois courses de qualification dimanche (dès 14h00) à l'issue desquelles les trois meilleures embarcations se disputeront la victoire lors d'une régate finale. L'équipage suisse vise une deuxième participation à une finale cette saison après celle atteinte en août à Portsmouth, en Angleterre.

