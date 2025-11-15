DE
Victoire écrasante
Les Rockets de Houston enchaînent avec un 3ème succès d'affilée

Les Rockets de Houston ont remporté une victoire écrasante contre Portland 140-116, leur huitième succès en onze matches cette saison en NBA. Kevin Durant a brillé avec 30 points, tandis que Clint Capela a eu un temps de jeu limité.
Publié: 08:15 heures
Kevin Durant a brillé vendredi face à Portland
Photo: Ashley Landis
Les Rockets de Clint Capela ont cueilli vendredi leur huitième succès en onze matches disputés cette saison en NBA, le troisième d'affilée. Houston a écrasé Portland 140-116.

La superstar Kevin Durant a sorti le grand jeu pour les Rockets, inscrivant 30 points (à 12/19 au tir). L'intérieur turc Alperen Sengun a pour sa part manqué de peu un triple double, cumulant 25 points, 10 rebonds et 9 passes décisives, ajoutant en outre 3 contres et 3 interceptions.

Comme de coutume depuis le début de la saison, Clint Capela a dû se contenter d'un temps de jeu modeste face aux Trail Blazers. Aligné durant 9 minutes, le pivot genevois a réussi 2 points et 4 rebonds, pour un triste différentiel de -16.

Emmenés par James Harden (41 points, 14 rebonds, 11 assists), les Los Angeles Clippers ont quant à eux eu besoin de deux prolongations pour vaincre les Mavericks à Dallas (133-127). Les Clippers jouaient sans leur «rookie» fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser, qui a réussi 12 points et 4 rebonds vendredi en G-League dans un match gagné par San Diego face à Salt Lake City.

