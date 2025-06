Kevin Durant ne jouera plus à Phoenix la saison prochaine

Kevin Durant ne jouera plus à Phoenix la saison prochaine

Kevin Durant tradé de Phoenix à Houston Photo: Jim Dedmon

ATS Agence télégraphique suisse

Kevin Durant, star de la NBA âgée de 36 ans, a été envoyé des Phoenix Suns aux Houston Rockets. C'est ESPN qui l'a annoncé dimanche. Durant, 8e meilleur marqueur de l'histoire de la ligue nord-américaine et 14 fois All-Star, vient ainsi renforcer les ambitions d'une équipe de nouveau candidate au titre, après l'échec cuisant de son passage à Phoenix.

L'Américain, double champion NBA avec les Golden State Warriors (2017, 2018) et quadruple champion olympique (2012, 2016, 2020, 2024), est transféré dans le Texas en échange notamment de Jalen Green, Dillon Brooks, le 10e choix de la draft 2025 et 5 choix de second tour, détaille ESPN.