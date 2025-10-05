DE
Vargas et Sow brillent
Humilié par Séville, le FC Barcelone subit sa première défaite de la saison

Le FC Barcelone a subi un revers lourd à Séville (4-1) et laisse filer l’opportunité de reprendre la tête de la Liga. Ruben Vargas et Djibril Sow ont brillé pour les locaux, tandis que Lewandowski a manqué un penalty.
Le FC Barcelone a manqué l'occasion de reprendre la tête de la Liga lors de la 8e journée. Les Catalans ont perdu 4-1 sur la pelouse du FC Séville, pour qui Ruben Vargas a donné une passe décisive.

L'international suisse, remplacé à la 73e, a servi Romero pour le 2-0 à la 36e. Séville, avec Djibril Sow jusqu'à la 61e, avait ouvert le score par Sanchez sur penalty (13e). Les visiteurs ont réduit l'écart avant la pause par Rashford (45e). Lewandowski a ensuite manqué un penalty (76e) avant les réussites de Carmona (90e) et Adams (96e).

Le Barça, battu pour la première fois cette saison en championnat, accuse donc deux points de retard au classement sur son éternel rival Real Madrid.

