DE
FR

Coup dur pour le Barça
Lamine Yamal forfait «pour deux à trois semaines»

Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, de retour comme titulaire face au PSG mercredi (défaite 2-1) en Ligue des champions, souffre à nouveau de douleurs au pubis.
Publié: 18:44 heures
Partager
Écouter
Lamine Yamal est à nouveau au repos forcé
Photo: ALEJANDRO GARCIA
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'international espagnol sera indisponible «pour deux à trois semaines», a annoncé vendredi le club catalan.

«Les douleurs au pubis qui gênaient Lamine Yamal sont réapparues après le match contre le PSG», écrit le Barça dans un court communiqué, ajoutant que l'ailier de 18 ans sera forfait contre le Séville FC dimanche en Liga et indisponible «pour deux à trois semaines».

Yamal, appelé vendredi matin par le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente en vue de la prochaine trêve internationale, va donc manquer les deux rencontres de qualifications pour le Mondial 2026 face à la Géorgie et la Bulgarie. Il est également incertain pour les prochaines échéances avec le Barça, notamment le Clasico face au Real Madrid le 26 octobre.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
7
16
19
2
Real Madrid
Real Madrid
7
8
18
3
Villarreal CF
Villarreal CF
7
8
16
4
CF Elche
CF Elche
7
4
13
5
Atlético Madrid
Atlético Madrid
7
5
12
6
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
7
4
12
7
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
7
1
12
8
Getafe CF
Getafe CF
7
-1
11
9
FC Séville
FC Séville
7
1
10
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
7
-1
10
11
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
7
-1
8
12
Valence CF
Valence CF
7
-3
8
13
CA Osasuna
CA Osasuna
7
-2
7
14
Real Oviedo
Real Oviedo
7
-8
6
15
Levante UD
Levante UD
7
-3
5
16
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
7
-3
5
17
Celta Vigo
Celta Vigo
7
-3
5
18
Real Sociedad
Real Sociedad
7
-4
5
19
Majorque
Majorque
7
-5
5
20
FC Gérone
FC Gérone
7
-13
3
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus