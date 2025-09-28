DE
FR

Lamine Yamal décisif
Le Barça leader après avoir battu la Real Sociedad

Barcelone s’impose 2-1 face à la Real Sociedad et prend la tête de la Liga. Menés 0-1, les Catalans renversent le match grâce à Koundé (43e) et Lewandowski (59e). Avec deux points d’avance sur le Real Madrid, le Barça aborde sereinement son choc contre le PSG.
Publié: 21:00 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 32 minutes
Partager
Écouter
Robert Lewandowski (à droite) célèbre un but avec Lamine Yamal lors du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Barcelone a pris la tête de la Liga lors de la 7e journée grâce à sa victoire 2-1 face à la Real Sociedad au stade olympique de Montjuic. Les Catalans ont deux points d'avance sur le Real Madrid.

Servi par Lamine Yamal, Lewandowski a libéré les siens à la 59e. Les Basques avaient pourtant ouvert le score par Odriozola (31e), puis Koundé a égalisé juste avant la mi-temps (43e).

A trois jours du choc contre le PSG en Ligue des champions, Barcelone s'est adjugé la première place provisoire du championnat au détriment d'un Real Madrid qui restait sur six victoires d'affilée en Liga, mais qui a été battu 5-2 samedi dans le derby contre l'Atlético Madrid.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
7
16
19
2
Real Madrid
Real Madrid
7
8
18
3
Villarreal CF
Villarreal CF
7
8
16
4
CF Elche
CF Elche
7
4
13
5
Atlético Madrid
Atlético Madrid
7
5
12
6
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
2:0
7
4
12
7
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
7
1
12
8
Getafe CF
Getafe CF
7
-1
11
9
FC Séville
FC Séville
7
1
10
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
7
-1
10
11
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
7
-1
8
12
Valence CF
Valence CF
6
-2
8
13
CA Osasuna
CA Osasuna
0:2
7
-2
7
14
Levante UD
Levante UD
7
-3
5
15
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
7
-3
5
16
Celta Vigo
Celta Vigo
7
-3
5
17
Real Sociedad
Real Sociedad
7
-4
5
18
Majorque
Majorque
7
-5
5
19
Real Oviedo
Real Oviedo
6
-9
3
20
FC Gérone
FC Gérone
7
-13
3
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus