Noah Okafor a marqué en vain.
Photo: Offside via Getty Images
Noah Okafor a inscrit son deuxième but en Premier League lors de la 7e journée. L'attaquant suisse de Leeds a égalisé à 1-1 à Elland Road contre Tottenham, mais les Spurs ont fini par gagner 2-1.
Les visiteurs londoniens ont marqué par Tel (23e) et Kudus (57e), alors qu'Okafor, remplacé à la 81e, avait trouvé le chemin des filets à la 34e. Le Suisse avait inscrit sa première réussite le 20 septembre lors d'un succès de Leeds à Wolverhampton (3-1).