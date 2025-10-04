DE
FR

Vaincu à domicile
Noah Okafor marque, mais ne parvient pas à éviter la défaite de Leeds

Leeds et Noah Okafor n'ont pas réussi à éviter la défaite contre Tottenham ce weekend. L'ancien Bâlois a pourtant marqué un but en première mi-temps.
Publié: il y a 13 minutes
Partager
Écouter
1/2
Noah Okafor a marqué en vain.
Photo: Offside via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Noah Okafor a inscrit son deuxième but en Premier League lors de la 7e journée. L'attaquant suisse de Leeds a égalisé à 1-1 à Elland Road contre Tottenham, mais les Spurs ont fini par gagner 2-1.

A lire aussi
Après plus d'une année sans but, Noah Okafor marque enfin à nouveau!
Décisif avec Leeds
Après plus d'une année sans but, Noah Okafor marque enfin à nouveau!
«Devais-je mettre mes vêtements dans un sac Ikea?»
Okafor sur son prêt manqué
«Devais-je mettre mes vêtements dans un sac Ikea?»

Les visiteurs londoniens ont marqué par Tel (23e) et Kudus (57e), alors qu'Okafor, remplacé à la 81e, avait trouvé le chemin des filets à la 34e. Le Suisse avait inscrit sa première réussite le 20 septembre lors d'un succès de Leeds à Wolverhampton (3-1).

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus