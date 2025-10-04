Publié: il y a 13 minutes

Leeds et Noah Okafor n'ont pas réussi à éviter la défaite contre Tottenham ce weekend. L'ancien Bâlois a pourtant marqué un but en première mi-temps.

Noah Okafor marque, mais ne parvient pas à éviter la défaite de Leeds

1/2 Noah Okafor a marqué en vain. Photo: Offside via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Noah Okafor a inscrit son deuxième but en Premier League lors de la 7e journée. L'attaquant suisse de Leeds a égalisé à 1-1 à Elland Road contre Tottenham, mais les Spurs ont fini par gagner 2-1.

Les visiteurs londoniens ont marqué par Tel (23e) et Kudus (57e), alors qu'Okafor, remplacé à la 81e, avait trouvé le chemin des filets à la 34e. Le Suisse avait inscrit sa première réussite le 20 septembre lors d'un succès de Leeds à Wolverhampton (3-1).