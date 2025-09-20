Fin de sécheresse pour Noah Okafor! L'attaquant suisse a marqué avec Leeds ce samedi. Dan Ndoye est lui resté muet avec Nottingham Forest.

Noah Okafor a enfin retrouvé le chemin des filets. Photo: AP

ATS Agence télégraphique suisse

Noah Okafor a débloqué son compteur en Premier League. L'attaquant bâlois, arrivé cet été en provenance de l'AC Milan, a marqué le troisième but de Leeds lors de la victoire 3-1 à Wolverhampton samedi.

Bien servi par son coéquipier allemand Anton Stach, qui venait de transformer avec brio un coup-franc direct (39e), Noah Okafor a conclu une contre-attaque en marquant du pied gauche (45e). Il n'avait plus fait trembler les filets en match officiel depuis le 17 août 2024.

Okafor, qui n'a plus été convoqué en équipe de Suisse depuis novembre 2024, a rendu la confiance que lui accorde Daniel Farke, l'entraîneur allemand de Leeds, depuis son arrivée en Angleterre. Il avait fêté sa première titularisation avec les Whites samedi dernier contre Fulham.

A Burnley, Nottingham Forest et Dan Ndoye ont eux été tenus en échec (1-1). L'équipe de l'attaquant vaudois a très vite ouvert le score (2e Williams), mais a vu les Clarets égaliser à la 20e (Anthony). Titularisé par son nouveau coach Ange Postecoglou, Ndoye a cédé sa place à la 76e.

Liverpool reçu 5 sur 5

Liverpool a assis sa domination dans le derby contre Everton (2-1), à Anfield. Les Reds comptent désormais cinq victoires en cinq matches de Premier League.

Le champion d'Angleterre a mené 2-0 après moins de trente minutes, grâce à des buts du Néérlandais Ryan Gravenberch (10e) et du Français Hugo Ekitiké (29e). Mais il a perdu en maîtrise et solidité en seconde période, une mauvaise habitude du début de saison exploitée par le Sénégalais d'Everton Idrissa Gueye (51e, 2-1).

L'équipe d'Arne Slot a réussi à tenir jusqu'au bout, cependant, dans un des derbys les plus engagés d'Angleterre. Anticipant un gros combat, l'entraîneur des Reds avait choisi de laisser sur le banc ses deux recrues vedettes, Florian Wirtz et Alexander Isak. Le premier ne s'est pas encore adapté à l'intensité de la Premier League et le second manque de rythme.

Avec 15 points, Liverpool compte six longueurs d'avance sur son dauphin Arsenal (2e, 9 pts), qui reçoit Manchester City (8e, 6 pts) dimanche.