Décisif avec Leeds
Après plus d'une année sans but, Noah Okafor marque enfin à nouveau!

Fin de sécheresse pour Noah Okafor! L'attaquant suisse a marqué avec Leeds ce samedi. Dan Ndoye est lui resté muet avec Nottingham Forest.
Publié: 20:21 heures
Noah Okafor a enfin retrouvé le chemin des filets.
Photo: AP
ATS Agence télégraphique suisse

Noah Okafor a débloqué son compteur en Premier League. L'attaquant bâlois, arrivé cet été en provenance de l'AC Milan, a marqué le troisième but de Leeds lors de la victoire 3-1 à Wolverhampton samedi.

Bien servi par son coéquipier allemand Anton Stach, qui venait de transformer avec brio un coup-franc direct (39e), Noah Okafor a conclu une contre-attaque en marquant du pied gauche (45e). Il n'avait plus fait trembler les filets en match officiel depuis le 17 août 2024.

Okafor, qui n'a plus été convoqué en équipe de Suisse depuis novembre 2024, a rendu la confiance que lui accorde Daniel Farke, l'entraîneur allemand de Leeds, depuis son arrivée en Angleterre. Il avait fêté sa première titularisation avec les Whites samedi dernier contre Fulham.

A Burnley, Nottingham Forest et Dan Ndoye ont eux été tenus en échec (1-1). L'équipe de l'attaquant vaudois a très vite ouvert le score (2e Williams), mais a vu les Clarets égaliser à la 20e (Anthony). Titularisé par son nouveau coach Ange Postecoglou, Ndoye a cédé sa place à la 76e.

Liverpool reçu 5 sur 5

Liverpool a assis sa domination dans le derby contre Everton (2-1), à Anfield. Les Reds comptent désormais cinq victoires en cinq matches de Premier League.

Le champion d'Angleterre a mené 2-0 après moins de trente minutes, grâce à des buts du Néérlandais Ryan Gravenberch (10e) et du Français Hugo Ekitiké (29e). Mais il a perdu en maîtrise et solidité en seconde période, une mauvaise habitude du début de saison exploitée par le Sénégalais d'Everton Idrissa Gueye (51e, 2-1).

L'équipe d'Arne Slot a réussi à tenir jusqu'au bout, cependant, dans un des derbys les plus engagés d'Angleterre. Anticipant un gros combat, l'entraîneur des Reds avait choisi de laisser sur le banc ses deux recrues vedettes, Florian Wirtz et Alexander Isak. Le premier ne s'est pas encore adapté à l'intensité de la Premier League et le second manque de rythme.

Avec 15 points, Liverpool compte six longueurs d'avance sur son dauphin Arsenal (2e, 9 pts), qui reçoit Manchester City (8e, 6 pts) dimanche.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Liverpool FC
Liverpool FC
5
6
15
2
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
5
7
10
3
Arsenal FC
Arsenal FC
4
8
9
4
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
5
4
9
5
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
4
1
9
6
Chelsea FC
Chelsea FC
5
5
8
7
Sunderland AFC
Sunderland AFC
4
2
7
8
Everton FC
Everton FC
5
1
7
9
Brentford FC
Brentford FC
1:0
5
-1
7
10
Manchester United FC
Manchester United FC
5
-2
7
11
Leeds United
Leeds United
5
-3
7
12
Manchester City FC
Manchester City FC
4
4
6
13
Newcastle United FC
Newcastle United FC
4
0
5
14
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
5
-2
5
15
Fulham FC
Fulham FC
0:1
5
-2
5
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
5
-4
5
17
Burnley FC
Burnley FC
5
-3
4
18
West Ham United FC
West Ham United FC
5
-8
3
19
Aston Villa
Aston Villa
4
-4
2
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
5
-9
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
