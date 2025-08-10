«Devais-je mettre mes vêtements dans un sac Ikea?»

Noah Okafor brille actuellement lors de la préparation estivale avec le Milan AC. Dans le podcast «Say Less», l'attaquant suisse évoque pour la première fois les remous autour de son transfert avorté au RB Leipzig.

Noah Okfaor brille lors de la préparation avec le Milan AC. Photo: AFP

Blick Sportdesk

Noah Okafor est actuellement en train de faire des ravages dans sa préparation avec l'AC Milan. Il a marqué quatre buts et délivré une passe décisive lors des deux derniers matches amicaux contre Liverpool et Perth Glory. Dans ces conditions, il est plus réaliste de penser que le joueur de 25 ans jouera également cette saison à Milan, alors que des rumeurs d'intérêt de clubs turcs pour l'ailier circulent depuis des semaines.

Noah Okafor veut repartir à l'assaut en cette saison de Coupe du monde, après des mois difficiles. Lors de la deuxième moitié de saison dernière, il a certes remporté le championnat avec Naples, mais il n'y a contribué que de manière limitée sur le plan sportif, avec un total de 36 minutes de jeu lors de son prêt. Auparavant, un prêt à Leipzig avait échoué avec beaucoup de remous, alors qu'Okafor était déjà sur place pour la présentation. En équipe nationale, il n'a de nouveau pas été convoqué par le sélectionneur Murat Yakin.

L'entraîneur et le directeur sportif le voulaient

Dans le podcast «Say Less», le joueur de 25 ans parle pour la première fois avec ses frères Elijah et Isaiah de son transfert avorté à Leipzig. «Nous avions déjà fait la visite médicale, les photos et la présentation sur place», se souvient Noah Okafor. Mais le RB Leipzig a fait marche arrière à la dernière minute en raison d'une hernie discale. «Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'un renfort immédiat et qu'ils allaient dépenser trop d'argent pour le prêt et l'option si je n'étais pas prêt avant six semaines.»

C'est le temps que les experts de Leipzig auraient pronostiqué pour régler le problème médical. «L'entraîneur et le directeur sportif me voulaient absolument. Mais la décision est venue d'en haut, en accord avec les médecins», ajoute Noah Okafor. Comme il est très sûr de lui, il n'a pas eu à subir longtemps l'échec de son transfert. «C'était difficile pendant un ou deux jours, et dans l'ensemble, la période était simplement très agitée.»

«Beaucoup de choses ne fonctionnent pas correctement dans ce pays»

Il avait peu de compréhension pour la couverture médiatique qui s'en était suivie et qui avait également mis en avant ses sacs et sa veste Louis Vuitton. Il a été question à l'époque d'une apparition ostentatoire. «Un média suisse devrait tout de même me soutenir et écrire quelque chose de positif à ce moment-là. Beaucoup de choses ne vont pas bien dans ce pays, et c'est pourquoi je ne veux plus faire d'interviews avec eux. Qu'attendaient-ils de moi? Que je mette tous mes vêtements dans un sac Ikea?» Selon lui, c'est à lui de décider pour quoi il dépense de l'argent. «Ce sont ceux qui sont jaloux et qui préféreraient être à ma place», conclut le joueur.

Mais dans ce podcast de plus d'une heure et demie, les trois Okafor parlent surtout de leur vie de famille, de leur solidarité en tant que fratrie, de la manière dont ils se parlent plusieurs fois par jour, bien que Noah joue à Milan, Isaiah dans l'équipe M21 du FC Zurich et qu'Elijah ait récemment été sous contrat avec la deuxième équipe de Lugano. Et aussi de leur très grand objectif commun: jouer les trois pour l'équipe nationale suisse. «Ensemble à l'Euro 2028 ou à la Coupe du monde 2030 – nous y arriverons, à 100%», pronostique le plus jeune frère, Isaiah Okafor.