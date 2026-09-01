Stan Wawrinka a été éliminé au 1er tour de l'US Open par Matteo Berrettini (7-6, 7-6, 6-0), pour ce qui pourrait être son dernier Grand Chelem. A 41 ans, le Vaudois dispute la dernière saison de sa carrière, avant ses adieux à Genève en décembre.

AFP Agence France-Presse

L'ex-N.3 mondial Stan Wawrinka, engagé à 41 ans dans la dernière saison de sa carrière professionnelle, a été éliminé lundi au premier tour de l'US Open, battu par l'Italien Matteo Berrettini (43e) 7-6 (7/4), 7-6, (7/3), 6-0. Le vainqueur de trois tournois majeurs, dont l'US Open 2016, a reçu une invitation de dernière minute de la part des organisateurs, après le forfait de l'Américain Patrick Kypson, 116e mondial, blessé.

Invité aux trois autres tournois du Grand Chelem cette année, le Vaudois avait atteint le 3e tour de l'Open d'Australie, avant d'être éliminé au premier tour de Roland-Garros et de Wimbledon. A Londres, son bourreau s'appelait déjà Matteo Berrettini, finaliste à Wimbledon en 2021, qui l'avait battu en quatre sets, à chaque fois au tie-break.

Wawrinka pourra nourrir quelques regrets, puisqu'il s'est procuré une balle de set dans la première manche et trois dans la deuxième, sans jamais les convertir. A chaque fois, Berrettini a poussé le vétéran suisse jusqu'au tie-break, toujours à l'avantage de l'Italien. Le dernier set, une bulle, ne restera pas dans les annales mais le public du Grandstand a chaleureusement applaudi le Suisse, très ému.

«J'ai joué mon meilleur tennis ici à New York. J'ai eu la chance de pouvoir faire mes adieux ici (en Grand Chelem). Je voulais aller au bout de mes limites, je les ai atteintes aujourd'hui», a-t-il déclaré après le match. «Stan the Man» a annoncé fin juin qu'il organiserait une soirée d'adieux le 19 décembre à Genève en compagnie des ex-N.1 mondiaux Roger Federer et Andy Murray, et du vétéran français Gaël Monfils, lui aussi sur le point de mettre un terme à sa carrière.