Porté par un Lionel Messi magistral, auteur d’un doublé et de deux passes décisives, l’Inter Miami a balayé Nashville (4-0) samedi soir. Grâce à ce succès éclatant, la franchise floridienne file en demi-finales de la Conférence Est.

Lionel Messi s'est montré décisif samedi en MLS. Photo: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

ATS Agence télégraphique suisse

Lionel Messi a porté l'Inter Miami vers la victoire samedi contre Nashville (4-0) et la qualification pour les demi-finales de la Conférence Est de MLS. L'Argentin a réussi deux buts et deux passes décisives.

Miami attend Cincinnati

La Pulga a ouvert la marque dès la 10e minute puis doublé le score à la 39e. En seconde période, le champion du monde 2022 a offert deux passes décisives à son compatriote Tadeo Allende (73e, 76e).

Avec cette victoire, Miami s'est qualifié (2-1) pour le 2e tour des play-off et y affrontera le FC Cincinnati. Ces deux dernières saisons, la franchise floridienne avait été éliminée au 1er tour des séries finales.