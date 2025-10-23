Lionel Messi sait de quoi son avenir sera fait

Lionel Messi a prolongé jusqu'en 2028 avec l'Inter Miami.
Une source proche des négociations a précisé à l'AFP que la superstar argentine avait signé jusqu'à la fin de la saison 2028.
Dans une vidéo mise en ligne sur son compte X, l'Inter Miami montre l'octuple Ballon d'or lire et signer un contrat avec le sourire. Le contrat actuel de Messi, âgé de 38 ans et arrivé en juillet 2023, courait jusqu'en décembre prochain.
