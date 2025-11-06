Lionel Messi pourrait rejoindre Galatasaray lors de la pause de la saison MLS. Le club turc propose un contrat alléchant incluant un salaire complet, un appartement de luxe et le maillot numéro 10. Une décision qui pourrait bouleverser le mercato hivernal.

Un club mythique européen prêt à accueillir Messi en prêt pour quatre mois?

Lionel Messi, bientôt de retour en Europe? Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Lionel Messi pourrait réaliser un retour inattendu en Europe cet hiver. Selon Przegląd Sportowy Onet, le club turc Galatasaray envisagerait de recruter l’attaquant argentin pour un prêt de quatre mois depuis l’Inter Miami, profitant de la pause de la MLS entre décembre et mars. Si l’opération se concrétise, Messi évoluerait sous le maillot jaune et rouge jusqu’au début des nouvelles compétitions aux États-Unis.

Le club stambouliote semble prêt à tout pour séduire la superstar de 38 ans: salaire intégral pris en charge, logement de luxe au bord du Bosphore et attribution du mythique numéro «10». Un scénario qui pourrait également permettre à Messi de former un duo argentin avec Mauro Icardi, et de renforcer l’ambition de Galatasaray en Ligue Europa.

L'Argentin en pleine forme

Malgré ses 38 ans, Messi continue d’impressionner en MLS: 30 matchs joués, 32 buts inscrits et 20 passes décisives lors de la saison 2025. Il a récemment prolongé son contrat avec l’Inter Miami jusqu’à fin 2028, ce qui laisse penser à une fin de carrière aux États-Unis.

Ce type de prêt court vers l’Europe n’est pas inédit: des stars comme David Beckham et Thierry Henry en ont profité par le passé. Reste à savoir si Messi, concentré sur la prochaine Coupe du Monde, prendra le risque de jouer des matchs supplémentaires et d’augmenter son exposition aux blessures.