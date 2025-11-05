Erling Haaland se compare à Lionel Messi et Ronaldo

Pep Guardiola a estimé que son attaquant Erling Haaland était du niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le buteur norvégien n'est pas d'accord. «Personne ne peut même se rapprocher d'eux», a-t-il affirmé.

Haaland célèbre un doublé contre Bournemouth. Malgré ses 13 buts en 10 matches de Premier League, il ne se prend pas la tête. Photo: Offside via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le prolifique buteur Erling Haaland s'est jugé «loin» du niveau atteint par les légendes vivantes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, en réponse à une comparaison de son entraîneur à Manchester City, Pep Guardiola, lequel l'a complimenté sur sa «modestie», mardi.

Le doublé réussi par Haaland dimanche à Bournemouth (3-1) en Premier League a porté le total de buts du Norvégien à 17 en 13 matches cette saison, toutes compétitions confondues. «C'est comme quand vous jouez avec Messi ou Ronaldo, son influence est tellement grande», avait réagi Guardiola. «Vous avez vu les statistiques de ce gars? Bien sûr qu'il est de ce niveau. Messi et Ronaldo l'ont fait pendant 15 ans, mais c'est de ce niveau», avait-il insisté.

Haaland réfute la comparaison

Haaland a pourtant repoussé cette comparaison mardi en conférence de presse, à la veille d'affronter le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Est-il à leur niveau? «Non, pas du tout, loin de là. Personne ne peut même se rapprocher d'eux!», a répondu le Norvégien à propos des multiples Ballons d'or.

L'avant-centre de 25 ans assure par ailleurs ne pas «penser» aux records qu'il pourrait «battre», notamment celui d'Alan Shearer en Premier League (260 buts). «J'essaie d'aider l'équipe à gagner des matches, c'est mon job et ma seule préoccupation. Je sais que c'est ennuyeux et que vous voudriez que je dise l'inverse mais ce n'est pas comme ça», a-t-il dit en riant.

«Je suis juste Erling»

C'est précisément ce trait de caractère que Guardiola a mis en avant, quelques minutes plus tôt, en réponse à une question sur le «leadership» du Norvégien, devenu récemment un des capitaines de l'équipe.

«C'est difficile de trouver un vrai joueur de classe mondiale qui est incroyablement humble et qui pense à ce qui est le mieux pour l'équipe. Et Erling est comme ça», a déclaré l'entraîneur espagnol. «C'était une surprise. En général un attaquant ne pense qu'à marquer, marquer et marquer.» Avoir cette attitude, «c'est complètement normal», a réagi ensuite Haaland. «Je ne dois pas penser que je suis quelqu'un parce que je marque des buts, c'est aussi simple que ça. Je suis juste Erling, ça ne changera jamais.»

Le gardien de l'équipe de Suisse Gregor Kobel est prévenu: l'ancien attaquant du BVB – quatre buts en trois matches de Champions League – sera la principale menace lors du match de Champions League entre City et le Borussia Dortmund, ce mercredi à l'Etihad (21h).