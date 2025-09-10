Le gardien moldave Cristian Avram a vécu une soirée pénible mardi en Norvège lors du 11-1 concédé par sa sélection nationale lors des éliminatoires en vue de la Coupe du monde. Mais il a eu droit au soutien... d'Erling Haaland, quintuple buteur.

Erling Haaland (à dr.) a trompé cinq fois le gardien moldave Cristian Avram Photo: IMAGO/Sports Press Photo

Blick Sport

Il y a des soirées dont un footballeur se souvient toute sa vie, parfois pour de mauvaises raisons. Mardi, Cristian Avram, le gardien de la Moldavie, a vécu l’un de ces cauchemars. Sur la pelouse d’Oslo, il a vu la Norvège s’imposer 11-1, encaissant à lui seul toutes les réalisations adverses, dont cinq signées Erling Haaland.

Mais après la rencontre, le dernier rempart moldave a reçu un geste inattendu de la star de Manchester City. Loin de célébrer uniquement ses buts, Erling Haaland a pris le temps de lui glisser quelques mots. «Erling est venu me voir et m’a dit que ce n’était pas ma faute, a raconté l'infortuné. Il m’a expliqué qu’il devait continuer à marquer à cause de la différence de buts, qui pourrait être décisive pour la qualification. Il m’a dit qu’il comprenait la situation, que ça faisait partie du jeu.»

Avram, qui n’avait jamais encaissé un tel score au cours de sa carrière, a tenté de garder le sourire malgré la déroute. Face à un journaliste qui lui demandait s'il avait déjà pris une telle valise, il a rigolé: «Tu plaisantes j'espère? Onze buts, c’est énorme, bien sûr… Mais ce n’est pas la fin du monde. Il faut rester fort et penser au prochain match.»

Même Ørjan Nyland, le gardien norvégien qui n’a eu qu’un seul ballon à aller chercher au fond de ses filets, a exprimé sa compassion: «Je n’imagine même pas ce que ça doit faire. Ce n’est clairement pas une expérience agréable. Je compatis».

Grâce à ce succès historique, la Norvège s’empare de la tête du groupe I. Elle compte désormais six points d’avance sur l’Italie, qui a toutefois un match en retard. Une marge précieuse qui rapproche les Scandinaves d’une qualification directe pour la Coupe du monde 2026.