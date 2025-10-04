DE
Une immense surprise
Le derby zurichois tourne largement en faveur de Grasshopper

Grasshopper a frappé un grand coup au Letzigrund. En remportant 3-0 le derby zurichois, les Sauterelles signent seulement leur deuxième succès de la saison, mais l’un des plus éclatants, face à un FCZ amorphe.
Publié: 04.10.2025 à 22:33 heures
|
Dernière mise à jour: 04.10.2025 à 23:07 heures
Jonathan Asp Jensen jubile après avoir marqué le 1-0.
Photo: Christian Merz
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Grasshopper a obtenu un succès de prestige en s'adjugeant le derby zurichois de la 8e journée de Super League. Les Sauterelles ont battu un pâle FC Zurich 3-0.

La logique du classement n'a pas été respectée au Letzigrund. GC s'est montré plus actif et efficace que son rival local. Des réussites de Jensen (35e), Marques (55e) et Muci (82e/penalty) ont concrétisé l'emprise des hommes de Gerald Scheiblehner sur la rencontre.

Cette victoire, qui n'est que la deuxième de la saison, permet à Grasshopper de comptabiliser désormais neuf points. Le FCZ, qui a manqué l'occasion de rejoindre Thoune en tête du classement, reste pour sa part scotché à treize unités.

